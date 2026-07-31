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31 июля, 14:58

Спорт

Матчи РПЛ будут транслироваться в Китае

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Российская Премьер-лига (РПЛ) договорилась о трансляции матчей турнира на территории Китая. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Игры сезона-2026/27 российского чемпионата будет показывать спортивная цифровая платформа Leisu Sports. Около 80% матчей выйдут с комментарием на китайском языке, оставшиеся 20% – с интершумом.

Новый сезон РПЛ стартовал 24 июля 2026 года. Он завершится в мае 2027-го. Второй тур начнется 31 июля с матча между московской "Родиной" и "Ростовом".

В матче первого тура московский ЦСКА обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

Нападающий "Балтики" Чинонсо Оффор отличился через 35 секунд после стартового свистка. Он установил рекорд по скорости первого гола в стартовом матче сезона в истории чемпионатов России.

Второй тур российского футбольного первенства стартует 31 июля

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