Новости Москвы: схему движения изменили в тоннеле под Каширским шоссе

В тоннеле под Каширским шоссе изменили схему движения, теперь оно двустороннее. По проекту ЦОДД там сделали встречную полосу, чтобы водители при движении в сторону центра могли съезжать в тоннель. Также создали въезд с дублера и прилегающей территории.

В Теплом Стане преобразится многоэтажка на улице Академика Бакулева. Там идет комплексный ремонт подъездов. Внутри приводят в порядок стены и лестницы, меняют окна и двери. Снаружи устанавливают удобные поручни. Работы затронут также фасады.

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