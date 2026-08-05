Собянин: Москва является мировым лидером по развитию общественного транспорта

Москва является лидером по развитию общественного транспорта не только в России, но и мировым лидером по динамике развития общественного транспорта. Об этом рассказал лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Он отметил, что столица делится с регионами своими наработками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.