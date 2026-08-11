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11 августа, 12:00

Транспорт

"Новости дня": в Москве совершенствуют работу выделенных полос для городского транспорта

"Новости дня": в Москве совершенствуют работу выделенных полос для городского транспорта

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В Москве непрерывно совершенствуют работу выделенных полос для городского транспорта. Специалисты не только прокладывают новые маршруты, но и корректируют действующие. Иногда даже маленькие изменения дают огромный результат.

На Олимпийском проспекте убрали разрыв между двумя полосами длиной всего 150 метров. В итоге скорость автобуса м53а сразу выросла более чем в два раза.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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