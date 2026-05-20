Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 19:27

Общество

Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта из-за отравления россиян

Фото: 123RF.com/ianwool 1

Роспотребнадзор послал запрос в министерство здравоохранения Египта и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) после появления информации о массовом отравлении российских туристов на отдыхе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в MAX.

Речь идет о публикациях СМИ об отравлении россиян в отеле Xanadu Makadi Bay. Ведомство призвало египетский Минздрав предоставить официальные данные по результатам расследования инцидента.

Вместе с тем специалисты посоветовали туристам соблюдать правила гигиены: использовать кипяченную или бутилированную воду, хорошо мыть руки, фрукты и овощи. Также лучше избегать контакта с людьми, у которых наблюдаются признаки инфекции.

Тем временем генконсульство России в Хургаде заявило, что не получало данных об отравлении граждан РФ в египетской гостинице.

"Нет, к нам никаких обращений в этой связи пока не поступало", – подчеркнули дипломаты в комментарии ТАСС.

Ранее Египет назвали одной из самых популярных альтернатив Турции для отдыха у российских туристов. Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов отметил, что спрос на поездки за рубеж остается высоким. По его мнению, связано с отложенным спросом после пандемии.

Читайте также


обществотуризм

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика