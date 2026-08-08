Пользователям электросамокатов напомнили о штрафах за передачу руля детям

Несовершеннолетние пользователи самокатов нередко используют аккаунты родителей, старших братьев или сестер. Как напомнил пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев, передача управления ребенку может обернуться штрафом до 100 тысяч рублей.

Если в результате поездки техника получила серьезные повреждения, сумма может вырасти до 150 тысяч рублей. Кроме того, если на самокате едут два человека, а за рулем находится подросток, могут назначить сразу два штрафа. В таком случае общая сумма может достигнуть 200 тысяч рублей.

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