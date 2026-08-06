Московских таксистов будут аттестовывать с помощью ИИ

Московских таксистов будут аттестовывать с помощью искусственного интеллекта. В планах начать это делать уже в 2027 году, сообщили в Дептрансе.

Там пояснили, что во многих университетах систему уже используют. У транспортного комплекса появится своя собственная. Ее главная цель – не позволить водителю списать.

Аттестацию для таксистов в добровольном порядке опробовали два года назад, а в 2025 году она стала обязательной. По статистике, 85% сдают экзамен с первой попытки в онлайн-режиме.

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