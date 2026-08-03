03 августа, 22:15Транспорт
Автоэксперт рекомендовал брать запас бензина в автопутешествия
Туристам, отправляющимся в путешествие на автомобиле по России, стоит взять с собой дополнительный запас бензина, считает автоэксперт Владимир Сажин.
По его словам, для подстраховки достаточно иметь 10–20 литров топлива в металлической канистре, которая считается более безопасной, чем пластиковая.
Дополнительная канистра может оказаться полезной и с точки зрения экономии. В южных регионах цены на топливо нередко выше из-за логистических особенностей, поэтому часть бензина можно приобрести заранее по более выгодной стоимости.
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