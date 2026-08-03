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03 августа, 22:15

Транспорт

Автоэксперт рекомендовал брать запас бензина в автопутешествия

Автоэксперт рекомендовал брать запас бензина в автопутешествия

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Туристам, отправляющимся в путешествие на автомобиле по России, стоит взять с собой дополнительный запас бензина, считает автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, для подстраховки достаточно иметь 10–20 литров топлива в металлической канистре, которая считается более безопасной, чем пластиковая.

Дополнительная канистра может оказаться полезной и с точки зрения экономии. В южных регионах цены на топливо нередко выше из-за логистических особенностей, поэтому часть бензина можно приобрести заранее по более выгодной стоимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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