Автоэксперт рекомендовал брать запас бензина в автопутешествия

Туристам, отправляющимся в путешествие на автомобиле по России, стоит взять с собой дополнительный запас бензина, считает автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, для подстраховки достаточно иметь 10–20 литров топлива в металлической канистре, которая считается более безопасной, чем пластиковая.

Дополнительная канистра может оказаться полезной и с точки зрения экономии. В южных регионах цены на топливо нередко выше из-за логистических особенностей, поэтому часть бензина можно приобрести заранее по более выгодной стоимости.

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