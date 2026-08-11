Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины смертельной аварии на ТТК

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают причины смертельной аварии на ТТК. На съезде с кольца на проспект Мира под колесами грузовой машины погибла байкер Татьяна Броновицкая.

Меньше месяца назад женщина восстановилась после серьезной аварии у делового центра "Москва-Сити". Тогда ее доставили в реанимацию, а позже установили титановую пластину в плечо.

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