Движение на Варшавском шоссе восстановили после ДТП с грузовым авто

Движение на Варшавском шоссе восстановили после ДТП с грузовым автомобилем, который въехал в дорожную опору. Авария произошла в районе остановки "Даниловская мануфактура".

По предварительным данным, самосвал врезался в опору дорожных знаков после неудачного перестроения легкового автомобиля. В результате ДТП водитель самосвала оказался зажат в кабине. Спасатели освободили его, после чего мужчину госпитализировали.

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