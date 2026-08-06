В Москве будут судить автоподставщиков, напавших на полицейских

В Москве прокуратура готовится к суду над автоподставщиками. В Сети опубликовали видео с места преступления в Китай-городе.

Водитель "Лисяна" услышал удар и остановился. Рядом с машиной на асфальте сидела несовершеннолетняя девушка. Буквально сразу к москвичу подошли два молодых человека и потребовали 10 тысяч рублей, рассказал на допросе пострадавший. В ином случае они угрожали обратиться в полицию. Мужчина сам вызвал наряд.

В итоге подозреваемые напали на полицейского и пытались сорвать видеорегистратор. Уголовное дело завели по трем статьям.

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