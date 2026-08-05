В Москве при передаче квартиры новой хозяйке произошел пожар

Квартира на улице Менжинского, за которую москвичка 4 года боролась в суде, загорелась в день передачи ключей судебными приставами.

Преподаватель из Москвы Нино Цитлидзе приобрела 2-комнатную квартиру у пенсионерки, однако прежняя хозяйка отказалась добровольно освобождать жилплощадь. Тяжбы продолжались несколько лет. Когда сотрудники ФССП прибыли для исполнения судебного решения, в помещении произошел пожар.

По предварительным данным, причиной стал поджог. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.