Россия и Китай могут закрепить безвизовый режим на постоянной основе. Переговоры по этому вопросу ведут министерства иностранных дел двух стран.

Китай ввел для россиян безвизовый въезд сроком до 30 дней в сентябре 2025 года. Изначально мера действовала один год. В декабре аналогичное решение приняла Россия.

В мае 2026 года власти Китая объявили о продлении безвизового режима до 31 декабря 2027 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.