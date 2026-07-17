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17 июля, 10:45

Туризм

Новости мира: цифровые визы с QR-кодами появятся в Египте с 1 августа

Новости мира: цифровые визы с QR-кодами появятся в Египте с 1 августа

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Египет переходит на цифровые визы вместо бумажных наклеек. В тестовом режиме систему запустят в аэропорту Каира 1 августа. Позже ее распространят на всю страну, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет через официальный веб-сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета.

Россиянам понадобится виза для въезда в Черногорию. Безвизовый режим отменят с 1 октября, сообщают черногорские СМИ. В Ассоциации Туроператоров России заявили, что не получали официальных уведомлений об изменениях правил въезда в страну. Официальных комментариев из Подгорицы пока не прозвучало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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