17 июля, 10:45Туризм
Новости мира: цифровые визы с QR-кодами появятся в Египте с 1 августа
Египет переходит на цифровые визы вместо бумажных наклеек. В тестовом режиме систему запустят в аэропорту Каира 1 августа. Позже ее распространят на всю страну, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет через официальный веб-сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета.
Россиянам понадобится виза для въезда в Черногорию. Безвизовый режим отменят с 1 октября, сообщают черногорские СМИ. В Ассоциации Туроператоров России заявили, что не получали официальных уведомлений об изменениях правил въезда в страну. Официальных комментариев из Подгорицы пока не прозвучало.
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