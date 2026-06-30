Эксперт Грибанов предупредил новичков о рисках при управлении катером без опыта

В Москве набирает популярность новый вид летнего досуга – аренда маломерных судов. О том, что из себя представляет такая активность, сколько он стоит и насколько безопасен, разбиралась Москва 24.

Романтичная прогулка

Фото: ТАСС/Олег Елков

Водный отдых в столице обретает новые формы – все больше жителей и гостей города интересуются арендой маломерных судов, не требующих специальных прав.

По заявлению владельцев сервисов проката, после короткого инструктажа управлять большинством из таких катеров может любой совершеннолетний. Доступны варианты прогулок от 30 минут до нескольких часов с выходом в разные точки городской акватории.

Кроме того, в зависимости от модели суда оборудованы дистанционным управлением, мультимедийной системой, мягкими сидениями и тентом. Стоимость аренды начинается в среднем от 7 тысяч рублей в час за стандартную модель и от 10 тысяч – за премиальную (вместимостью до 4 человек).





объявления с сайта проката судов Как только вы садитесь сами за штурвал катера, все начинает играть совершенно другими красками, ведь удовольствие от самостоятельного управления во много раз усиливает впечатление от шикарного вида знакомых мест с воды.

В прокате также представлены одноместные электрические катера. Они оснащены деревянным штурвалом, индикатором заряда аккумулятора и мягким креслом, а также разъемами для зарядки. Минимальное время аренды – 1 час, стоимость – 3 тысячи рублей.

"Что вы увидите: кувшинки и водяные лилии, занесенные в красную книгу. Маленьких пушистых утят. Если повезет, бобров и нутрий, если не повезет, – нудистов", – говорится в объявлении на одном из столичных сайтов по аренде.

Для тех, кто ищет скорость, доступны мини-джеты – самые маленькие быстроходные катера вместимостью до 2 человек и способные развивать скорость до 50 километров в час. Прогулки проводятся в акватории Строгинского затона и Чистого залива.

Перед стартом участники получают рацию, спасательный жилет и шлем. Управлять судном могут только совершеннолетние с водительскими правами. Стоимость 20-минутной поездки составляет около 5 тысяч рублей.

"Важна практика"

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

По словам мастера спорта международного класса по парусному спорту, чемпиона мира и Европы по парусному спорту Дениса Грибанова, услуга проката маломерных судов летом действительно становится очень востребованной.

В беседе с Москвой 24 он отметил, что на такой лодке можно выйти на воду с другом или второй половиной, красиво встретить закат или просто насладиться водной стихией – это своего рода аттракцион.





Денис Грибанов мастер спорта международного класса по парусному спорту, чемпион мира и Европы по парусному спорту Согласно правилам, установленным Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС), для управления некоторыми из них не требуется получать специальные права. Это распространяется на экземпляры, снаряженная масса которых не превышает 200 килограммов. Сюда входит мотор, заправленный топливный бак, минимальный набор инвентаря и спасательных средств. Кроме того, мощность двигателя должна быть не более 8 киловатт, что примерно соответствует 10,88 лошадиной силы.

Специалист уточнил, что количество человек, которое может разместиться на борту, зависит от конструкции судна: его длины, ширины и наличия сидений. В техническом паспорте производитель обязан указывать вместимость и грузоподъемность.

"Хотя для управления таким судном получение прав не является обязательным, все же рекомендуется обладать минимальными теоретическими знаниями. В частности, следует изучить правила расхождения судов – своего рода водное ПДД. Они регламентируют, кто и в каких ситуациях обязан уступить путь, подобно тому, как это происходит на перекрестках. Эти знания позволяют предотвратить столкновение, правильно скоординировать маневры при встречных курсах, пересечении траекторий или обгоне", – уточнил Грибанов.

Однако, по словам специалиста, не менее важно разбираться и в системе навигации: буях и бакенах – плавучих конструкциях, указывающих границы судового хода, а также в вехах, то есть шестах, которые служат самостоятельными ориентирами. В каждой акватории они могут иметь свои особенности.

Эксперт подчеркнул, что полезно будет освоить и правила радиосвязи – ведение переговоров с другими судами при расхождении и с портовыми службами при заходе в гавань.





Денис Грибанов мастер спорта международного класса по парусному спорту, чемпион мира и Европы по парусному спорту Теоретическую часть – билеты и правила – можно выучить за месяц-полтора, но опыт самостоятельного управления незаменим. Важна практика: сначала стоит ходить с опытным человеком, который подскажет и проконтролирует, – примерно как при обучении вождению автомобиля. Достаточно недели или двух, чтобы наработать базовые навыки, а далее все зависит от индивидуальных способностей и уверенности на воде.

Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным проблемам. Новичок, не зная навигационных норм, может случайно выйти на судовой ход и помешать крупному судну, которое из-за узкого канала не сможет уступить. В результате возможно столкновение.

Также можно не заметить буи и ограничения опасных зон, уйти с фарватера и сесть на мель. В крайне редких случаях возможен даже переворот судна, предупредил специалист.

"При этом летний отдых на воде не ограничивается только маломерными судами. Можно отправиться в плавание под руководством профессионалов на катерах, яхтах, теплоходах или в круизах. Для самостоятельного использования доступны гидроциклы, а также вейк-серфинг, когда участников буксируют за катером и они катаются на волне от судна", – рассказал Грибанов.

Такие активности считаются более безопасными, поскольку проходят под присмотром тренера или капитана. Он контролирует действия, берет на себя ответственность и следит за ситуацией, чтобы избежать столкновений и других происшествий, заключил эксперт.