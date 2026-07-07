Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 18:30

Туризм

Цены на отели в Турции снизились на 20% из-за падения спроса

Цены на отели в Турции снизились на 20% из-за падения спроса

МИД Словакии разъяснил ситуацию с выдачей виз россиянам

"Спецреп": адский отпуск

"Деньги 24": россияне стали чаще менять планы на летний отдых

Словакия приостановила оформление шенгенских виз для россиян

Из Москвы и Петербурга запустили три новых ж/д маршрута на южные курорты

Новые ж/д маршруты на юг России помогут справиться с растущим пассажиропотоком летом

Новые железнодорожные маршруты свяжут Москву с югом России

Из Москвы и Петербурга запустят новые поезда на юг России

Кипр возобновил прием заявлений на визы через центры BLS International в России

Скидки на размещение в турецких отелях достигли 20%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Причиной стало снижение спроса со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. В этом году на их планы повлияла нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Кроме того, турецкие отели работают в условиях высокой инфляции. Несмотря на ослабление лиры к евро, расходы отелей продолжают расти. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмза рубежомвидеоАлексей Лазаренко

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика