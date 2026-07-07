Цены на отели в Турции снизились на 20% из-за падения спроса

Скидки на размещение в турецких отелях достигли 20%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Причиной стало снижение спроса со стороны европейских туристов, которые обычно заранее бронируют летний отдых. В этом году на их планы повлияла нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Кроме того, турецкие отели работают в условиях высокой инфляции. Несмотря на ослабление лиры к евро, расходы отелей продолжают расти. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.