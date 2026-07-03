В РСТ напомнили туристам о необходимости визы в Танзанию

Для поездки в Танзанию российским туристам необходима виза. Получить ее можно онлайн или по прибытии. Также обязательным условием для поездки на Занзибар является местная национальная страховка, напомнил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Накануне между РФ и Танзанией открыли прямое авиасообщение. Рейсы будут выполняться три раза в неделю в обе стороны. Стоимость билетов составляет около 80–90 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.