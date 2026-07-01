Франция изменит правила подачи документов на шенгенские визы для россиян

Франция с 15 июля меняет правила подачи документов на шенгенские визы для россиян. Визовый центр в Москве больше не будет принимать заявления по нотариальной доверенности. Заявителям необходимо будет приходить лично.

Исключения предусмотрены для родителей, опекунов и близких родственников при подтверждении родства и наличии сданной биометрии за последние 59 месяцев. При этом турагентства и визовые специалисты смогут продолжать помогать с подготовкой документов и записью на подачу.

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