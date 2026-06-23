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23 июня, 07:15

Туризм

Подорожание виз Японии не затронет российских туристов

Подорожание виз Японии не затронет российских туристов

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Подорожание виз Японии не затронет российских туристов. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что для граждан РФ оформление визы останется бесплатным. Консульский сбор взиматься не будет.

Популярность поездок в Японию среди россиян продолжает расти. В мае прошлого года страну посетили около 25 тысяч российских туристов. Это почти на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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