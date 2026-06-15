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15 июня, 07:30

Туризм

Новости мира: посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России

Новости мира: посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России

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Россиянам станет гораздо сложнее получить кипрскую визу. Посольство этой страны сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подача заявлений возможна только в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Кипрские дипломаты подчеркнули, что это не связано с европейскими антироссийскими санкциями. Просто у Кипра истек срок договора с компанией, которая обеспечивала оформление документов. Ожидается, что в ближайшее время этот договор будет перезаключен.

В Армении подвели итоги парламентских выборов. По данным Центризбиркома (ЦИК), победу одержала партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Именно ее представителям теперь нужно будет сформировать правительство страны. На этом фоне в Ереване продолжаются протесты. Демонстранты выражают несогласие с итогами голосования. Шесть оппозиционных партий отказались признавать результаты выборов и заявили о намерении добиваться их пересмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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