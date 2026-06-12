Ярославль стал самым посещаемым городом "Золотого кольца" в 2025 году

Автомобильный тур по городам "Золотого кольца" остается одним из популярных вариантов путешествия на длинные выходные. Всего в 250 километрах от Москвы находится Ярославль, который в прошлом году стал самым посещаемым городом маршрута.

Туристам здесь предлагают не только обзорные экскурсии, но и кинопрогулки по местам съемок фильмов "Большая перемена", "Афоня" и "Экипаж". Индивидуальная экскурсия продолжительностью два с половиной часа обойдется в 4 900 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.