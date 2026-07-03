"Аэрофлот" перенес 6 рейсов на Хайнань из-за тайфуна "Майсак"

"Аэрофлот" перенес 6 рейсов на Хайнань в Китае. На регион надвигается тайфун "Майсак". Он может накрыть Санью и другие города. Изменения коснулись расписания на 3 и 4 июля. О новом времени вылета пассажиров проинформируют отдельно. Связаться обещают по мобильному и электронной почте.

Предупреждение о тропическом шторме ранее объявили в 11 провинциях Китая. В прогнозе очень сильные дожди и ветер до 30 метров в секунду.

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