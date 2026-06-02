Новости мира: в Японии 16 человек пострадали из-за тайфуна

В Японии из-за тайфуна пострадали 16 человек. Без света оказались две префектуры. Полеты в воздушном пространстве страны пришлось полностью пересмотреть. По последним данным, отменили более 300 рейсов. Власти потребовали эвакуации жителей города Кагосимы из-за штормового ветра и дождя стеной.

Соединенные Штаты и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом Иран настроен менее оптимистично, там пообещали приостановить переговоры, если Израиль продолжит атаковать Ливан.

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