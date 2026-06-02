02 июня, 11:15Происшествия
Вдова Эрнста Неизвестного заявила, что предупреждала о возможных подделках в Третьяковке
Вдова скульптора Эрнста Неизвестного Анна Грэм заявила, что заранее предупреждала о возможных подделках на выставке в Третьяковской галерее.
Скандал разгорелся уже после завершения полугодовой выставки, приуроченной к столетию скульптора. Выяснилось, что представленные на экспозиции скульптуры не являются подлинниками. По данному факту возбудили уголовное дело.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.