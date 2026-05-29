Третьяковскую галерею проинформировали о расследовании по выставке "Эпоха Неизвестного"

Третьяковскую галерею проинформировали о расследовании, связанном с выставкой "Эпоха Неизвестного". Ранее стало известно, что скульптуры Эрнста Неизвестного, которые выставлялись в музее, не являются подлинниками.

Посетители смотрели эти работы на протяжении полугода. Выставку открыли прошлой осенью в честь 100-летия автора. 12 мая ее закрыли и тогда выяснили, что значительная часть экспонатов оказалась копиями.

Организовал все военнослужащий Максим Кошкарев. Он сделал копии с оригинальных форм автора и продал их коллекционеру за 30 миллионов рублей. Такие же копии Кошкарев продавал в других регионах России и за рубежом. Общий доход составил не менее 90 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.