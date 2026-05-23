23 мая, 10:11

CCTV: число погибших в результате взрыва в шахте на севере Китая выросло до 90

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Число погибших после взрыва на угольной шахте в китайской провинции Шаньси увеличилось до 90 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).

ЧП на предприятии "Люшэньюй" компании Tongzhou Group произошло вечером 22 мая. В этот момент в шахте находились 247 рабочих. Сейчас продолжаются спасательные работы, а компетентные органы расследуют причины катастрофы. Ответственные за инцидент уже задержаны.

После происшествия председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести. Он также подчеркнул необходимость оказания помощи пострадавшим и проведения тщательного расследования для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом.

Кроме того, Си Цзиньпин обратил внимание на необходимость принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Премьер Госсовета КНР Ли Цян также дал соответствующие указания.

