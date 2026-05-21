21 мая, 10:26

Безопасность

В МВД заявили, что популярные мессенджеры могут тайно собирать данные о пользователях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Самые популярные иностранные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), способны тайно собирать данные о действиях пользователей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на МВД РФ.

"В обозначенные мессенджеры встроены технологии, позволяющие скрытно собирать данные об устройстве, IP-адресе, местоположении и действиях пользователя. Особенно активно собирается информация о том, как и когда пользователь взаимодействует с сервисом", – заявили в МВД.

Также критические уязвимости в мессенджерах позволяют злоумышленникам удаленно получать доступ к мобильному устройству жертвы. В частности, преступники получают возможность устанавливать шпионское программное обеспечение, похищать ключи шифрования.

В ведомстве подчеркнули, что владельцы мессенджеров не соблюдают российские законы, а в 2025 году было зарегистрировано более 258 тысяч преступлений с использованием таких сервисов. Компании все еще не открыли российские представительства, что затрудняет задачу по определению IP-адреса, личных данных и информации о людях, которые совершили незаконные действия.

Ранее в МВД заявляли о критической уязвимости, выявленной в почтовом сервере Exim. По оценкам экспертов, только в российском сегменте Сети потенциально уязвимыми могут оставаться до 20 тысяч серверов. Через компрометацию почтовых серверов злоумышленники могут перехватывать переписку, рассылать фишинговые письма от имени реальных организаций, распространять вредоносные вложения.

