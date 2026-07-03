Россиянам напомнили о правилах безопасности на отдыхе у моря

Россиян, планирующих отдых на морском побережье, предупредили об опасных морских обитателях. Врачи рекомендуют брать с собой аптечку с антисептиками, жаропонижающими, антигистаминными средствами и 5% уксусом для обработки ожогов от медуз.

Как пояснила врач‑инфекционист Светлана Койкова, при столкновении с морскими ежами важно аккуратно удалить иглы, обработать рану и при необходимости обратиться к врачу.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.