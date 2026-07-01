В РСТ объяснили ограничения выдачи шенгенских виз россиянам высоким спросом

Ограничение выдачи шенгенских виз для россиян связано с высоким спросом, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, консульства работают с ограниченными ресурсами и не всегда успевают обрабатывать поток заявлений. При этом часть стран, например Греция, рассматривает документы быстрее других.

Уровень отказов остается низким и не превышает 5%, что ниже среднемирового показателя, добавил Горин. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.