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30 июня, 13:37

Политика

Еврокомиссия опровергла разработку полного запрета на шенген для россиян

Фото: 123RF.com/hin255

Евросоюз не собирается вводить полный запрет на получение россиянами шенгенских виз. Об этом заявили в Еврокомиссии.

"Мы подготовим целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса", – пояснил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Он напомнил, что Евросоюз в 2022 году приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. Он рекомендовал государствам-членам объединения сосредоточиться на вопросах безопасности при рассмотрении заявлений от россиян. В 2025-м начали действовать ограничения, из-за которых многократные шенгенские визы "в принципе больше не выдаются" российским гражданам.

При этом эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов в комментарии РИА Новости подчеркнул, что уровень отказов в выдаче шенгена россиянам остается умеренным. Он отметил, что сейчас идет постепенное ужесточение на административном уровне.

В частности, консульства отдельных европейских стран увеличивают сроки рассмотрения заявлений, сокращают доступные слоты и ужесточают требования к документам. Эти меры позволяют сократить число выдаваемых виз "без необходимости добиваться консенсуса всех стран Шенгенской зоны".

Абасов отметил, что таким образом для российских туроператоров и туристов формируется новая реальность. Европа перестает быть единым визовым пространством. В одних государствах получать визу теперь дольше и сложнее, в других – возможность сохраняется, но надо учитывать более раннюю подучу документов и более тщательную проверку.

Эксперт также выразил мнение, что полного закрытия Европы для россиян не предвидится в ближайшее время. Текущая риторика больше отражает противоречия внутри Евросоюза и попытку давить на российское общество, уверен он.

"Страны, для которых российский туризм сохраняет значение, продолжают сдерживать наиболее жесткие предложения", – пояснил специалист.

Абасов также предположил, что фрагментация визовой практики продолжится.

О том, что ЕС якобы обсуждает вопрос о введении полного запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ, ранее писали СМИ. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер заявлял, что ужесточение порядка получения виз в первую очередь может негативно сказаться на обычных россиянах, а не на чиновниках. В конечном итоге ущерб получила бы западноевропейская экономика.

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