"Деньги 24": россияне стали чаще менять планы на летний отдых

Россияне стали чаще менять планы на летний отдых. По данным исследования, 36% путешественников стали реже ездить в отпуск, 24% выбирают более бюджетные туры, а 6% сократили продолжительность поездок. При этом у 23% россиян туристические привычки не изменились.

Спрос на поездки по России в период с мая по сентябрь снизился на 5,4%, а средняя продолжительность путешествий уменьшилась на 6,9%. Также сократился интерес к европейским направлениям. Спрос на поездки в Испанию снизился на 80%, во Францию на 52%, а в Италию на 50%.

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