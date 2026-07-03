Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 08:00

Туризм

Россиянам рекомендовали не забывать о страховке в путешествиях

Россиянам рекомендовали не забывать о страховке в путешествиях

Россиянам напомнили о правилах безопасности на отдыхе у моря

Первый самолет из Танзании приземлился в аэропорту Внуково

Премиальные туры стали предлагать в регионах России

Визовый центр Черногории начал работу в Москве

В РСТ заявили о риске разрыва дипотношений из-за визовых ограничений

В РСТ сообщили, что Греция и Венгрия быстрее рассматривают документы на шенгенскую визу

В РСТ объяснили ограничения выдачи шенгенских виз россиянам высоким спросом

В ЕК прокомментировали сообщения о визовых ограничениях для россиян

Евросоюз планирует изменить правила выдачи виз российским туристам

Длительные путешествия пешком и на велосипеде становятся все популярнее у россиян. Однако такие поездки связаны с рисками, прежде всего из-за переменчивой погоды и возможных нештатных ситуаций в дороге.

Начальник управления андеррайтинга страховой компании Ирина Носкова отмечает, что для таких поездок по России подходит полис страхования путешественника или страхование от несчастного случая. Если путешественник надолго уходит с маршрута или оказывается в малонаселенной местности, важно, чтобы близкие знали его местоположение. Для этого можно настроить постоянную передачу геопозиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоПолина БрабецЕгор БедуляАнгелина Жукова

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика