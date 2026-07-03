Россиянам рекомендовали не забывать о страховке в путешествиях

Длительные путешествия пешком и на велосипеде становятся все популярнее у россиян. Однако такие поездки связаны с рисками, прежде всего из-за переменчивой погоды и возможных нештатных ситуаций в дороге.

Начальник управления андеррайтинга страховой компании Ирина Носкова отмечает, что для таких поездок по России подходит полис страхования путешественника или страхование от несчастного случая. Если путешественник надолго уходит с маршрута или оказывается в малонаселенной местности, важно, чтобы близкие знали его местоположение. Для этого можно настроить постоянную передачу геопозиции.

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