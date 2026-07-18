Российских туристов предупредили об опасности заражения лихорадкой денге на Мальдивах. Как рассказали в Генконсульстве, в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа.

Медики отмечают, что денге легко перепутать с обычным гриппом, поэтому при любом недомогании нужно срочно обратиться к врачу. При заражении лихорадкой денге следует пить больше воды и соблюдать покой.

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