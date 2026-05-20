Минюст РФ предложил передавать данные о психрасстройствах освободившихся заключенных

Минюст РФ предложил передавать в больницы сведения о психических расстройствах осужденных при их условно-досрочном освобождении (УДО), а также после истечения полного срока отбывания наказания либо в случае отмены или изменении меры пресечения. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о пациентах, которые находятся под диспансерным наблюдением из-за психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. А также о тех, кто страдает хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми, постоянными или часто повторяющимися болезненными проявлениями.

Согласно проекту приказа, медорганизация уголовно-исполнительной системы (УИС) будет отправлять данные в письменной форме на бумаге почтой в государственные и муниципальные медучреждения по месту жительства или пребывания, избранного лицом самостоятельно.

При этом информация будет направляться с учетом требований законодательства РФ о персональных данных и соблюдения врачебной тайны.

Ранее Минюст предложил привлекать осужденных в СИЗО к оплачиваемому труду на производствах. Инициатива предполагает расширение перечня занятий и разрешение для таких заключенных работать, в частности, на швейном производстве, изготавливать продукты питания и хлеб, а также консервировать овощи.