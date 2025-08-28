Член СПЧ Меркачева предложила водить школьников на экскурсии в СИЗО и отделы полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российских школьников необходимо водить на экскурсии в СИЗО, отделы полиции и судебные заседания, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в беседе с изданием "Абзац".

Она подчеркнула, что наглядные занятия станут для подростков полезнее, чем сухие разговоры в классах. По ее словам, такие экскурсии можно проводить корректно.

"Чтобы подростки, которые находятся в местах содержания, не чувствовали, что на них, как на зверей, пришли смотреть. И чтобы пришедшие в СИЗО или суды школьники видели, как работает право, какие используются механизмы. При таком раскладе все воспринимается по-другому", – объяснила член СПЧ.

Меркачева обратила внимание на то, что сегодня многие старшеклассники не знают, что ответственность за определенные преступление наступает с 14 лет.

"Например, за тот же вандализм. Также подростки ничего не знают про то, что наркотики пробовать и передавать другому незаконно", – добавила правозащитница.

По ее словам, многие современные подростки совершают преступления, становясь жертвами мошенников. При этом можно предотвратить множество правонарушений, наглядно показывая старшеклассникам, что такое хорошо, а что такое плохо, заключила Меркачева.

Ранее правозащитница призвала обучать российских детей интернет-грамотности. По ее словам, несовершеннолетние должны знать, как поступать в случае шантажа со стороны взрослого незнакомца в Сети. Кроме того, детей необходимо предупреждать об опасностях, которые существуют в интернете, подчеркнула член СПЧ.