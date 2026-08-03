03 августа, 07:15Общество
В Москве УК вынесла вещи жильцов из колясочной во двор
В одном из столичных жилых комплексов управляющая компания освободила колясочную от вещей жильцов. Велосипеды, санки и ватрушки были вынесены во двор.
Часть жителей возмутилась отсутствием предупреждения, другие поддержали решение, так как помещение предназначено для колясок. Однако на следующий день все вещи вернулись обратно. По закону хранить в колясочной другое имущество можно, но только по общему решению жильцов.
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