В Москве УК вынесла вещи жильцов из колясочной во двор

В одном из столичных жилых комплексов управляющая компания освободила колясочную от вещей жильцов. Велосипеды, санки и ватрушки были вынесены во двор.

Часть жителей возмутилась отсутствием предупреждения, другие поддержали решение, так как помещение предназначено для колясок. Однако на следующий день все вещи вернулись обратно. По закону хранить в колясочной другое имущество можно, но только по общему решению жильцов.

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