Совфед одобрил штрафы для УК за ограничение выбора интернет-провайдера

Управляющие компании в России будут штрафовать за ограничение выбора интернет-провайдеров. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Ответственность предусмотрена за недопуск операторов связи в многоквартирные дома, незаконное взимание платы за размещение оборудования, его отключение, а также необоснованное затягивание сроков подключения. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, для организаций – от 100 до 500 тысяч рублей.

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