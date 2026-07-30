В Москве эксперты обсудили вопросы поддержки семей участников СВО

В Военном духовно-просветительском центре 30 июля состоялся круглый стол "Духовная опора: роль духовенства в помощи семьям участников и ветеранов СВО", организованный фракцией партии "Единая Россия". В нем приняли участие депутаты Московской городской думы Дарья Борисова, Александр Семенников и Максим Руднев, представители Вооруженных Сил РФ, духовенства, а также общественных и ветеранских организаций.

В ходе мероприятия участники обсудили развитие духовной помощи семьям участников СВО, вопросы адаптации военнослужащих после окончания службы, а также организацию духовно-просветительских поездок для ветеранов. Отдельный блок встречи посвятили развитию волонтерских и благотворительных инициатив и формированию сообществ взаимной поддержки для семей бойцов спецоперации.

Участник СВО, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой отметил, что на собственном опыте ощутил поддержку церковной общины. Волонтерская деятельность прихожан и духовенства – это часть масштабной работы, которая ведется по всей стране, в том числе и в столице. Как подчеркнул Шелковой, в госпиталях Московского региона более 500 добровольцев помогают заботиться о бойцах. Они ухаживают за пациентами, общаются и поддерживают родственников, помогают в палатах.

"Госпитали регулярно посещают священнослужители, вместе с ними работают сестры милосердия. Для подобной работы необходима специальная подготовка, в том числе и духовная: для приходских священников, социальных работников и церковных добровольцев в июне этого года было издано практическое руководство "Возвращение. Духовные и практические аспекты помощи участников СВО и их близких". Перед публикацией текст направили священникам и получили более 100 подробных отзывов и предложений. Ранее, в 2025 году, в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошел специальный семинар по обсуждению более чем 15 наиболее сложных вопросов, с которыми духовенство сталкивается в госпиталях и приходах. К мероприятию подключились госпитальные и военные священники, богословы, преподаватели и более 50 представителей из других епархий. Таким образом, опыт и мнения разных людей помогают тем, кто ежедневно работает с бойцами и их близкими", – рассказал Шелковой.

Единая поддержка

Как отметил ветеран боевых действий, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, важность духовенства для участников специальной военной операции имеет под собой историческую основу. Эксперт подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны священнослужители помогали фронту, проводили службы в прифронтовых храмах, поддерживали жителей. Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, совершал богослужения в блокадном Ленинграде. 11 октября 1943 года впервые за годы советской власти 12 священнослужителей удостоились медали "За оборону Ленинграда". Сегодня, по мнению Гусева, духовенство и ветеранские организации продолжают совместную работу, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку бойцов и их близких.

"Русская православная церковь отмечает, что через зону боевых действий прошли тысячи священников: всего в зоне СВО побывало уже более 3,5 тысячи священнослужителей. Церковь развивает духовное и пастырское сопровождение бойцов и их близких. На передовой с 2022 года крещено более 65 тысяч человек, а только за 2025 год причастились более 250 тысяч военных. Эти примеры наглядно демонстрируют, что помощь ветеранам СВО и их семьям стала задачей общецерковного масштаба. Духовное сопровождение становится необходимой частью поддержки участников СВО. Ассоциация ветеранов СВО, фонд "Защитники Отечества" и Русская православная церковь обеспечивают такую помощь в понятной связке, где каждый отвечает за свою часть поддержки семьи", – заявил Гусев.

Духовно-просветительские поездки

Участник СВО, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" Эльдар Шарипов отметил, что партия подключилась к комплексной и всесторонней поддержке ветеранов спецоперации и их семей с первых дней СВО. "Единая Россия" в том числе оказывает психологическую поддержку, проводит культурно-патриотические мероприятия. Например, ранее в рамках "Женского движения Единой России" в Москве прошла творческая терапия для жен, матерей участников СВО и ветеранов. Это часть большой работы, подчеркнул эксперт, которая ведется в столице. Одним из направлений городской поддержки стали духовно-просветительские поездки, которые организуют для бойцов.

"По данным правительства Москвы, с сентября 2024 по декабрь 2025 года провели 60 экскурсий для более чем 1,1 тысячи человек. Участники таких поездок посетили Богородице-Рождественский монастырь на Рождественке, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, Спасо-Бородинский монастырь и другие значимые локации. Одной из точек, куда организовывали экскурсии, стал и храм Вооруженных Сил Российской Федерации в парке "Патриот". Такие места, связанные с боевой славой, вызывают у экскурсантов большой интерес: это возможность прикоснуться к памяти о делах предков, а также найти отклик, связанный с собственной историей боевых подвигов", – рассказал он.

С парком "Патриот" связано еще одно направление работы – патриотическое воспитание подрастающего поколения. На его территории действует Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который возглавляет депутат Московской городской Думы Дарья Борисова. Ежегодно центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, одновременно в нем могут обучаться и проживать 1,5 тысячи школьников и студентов. Особое место в программе занимают встречи с Героями России, ветеранами боевых действий и участниками СВО. Курсанты могут задать им вопросы о службе, ответственности, взаимовыручке и жизненных ориентирах. Такая работа помогает передавать молодежи опыт защитников Отечества, сохранять преемственность поколений и формировать уважение к истории страны.

По итогам обсуждения участники договорились продолжить выработку общих подходов к поддержке семей участников СВО и объединить усилия государственных, общественных и профильных организаций. Накопленный в этих вопросах опыт Москвы планируется применять и в других регионах.

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