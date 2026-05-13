Эксперт Сафонов: брать отпуск по уходу за двойней выгоднее родителю с меньшей зарплатой

Мать и отец могут уйти в отпуск по уходу за детьми вместе при рождении двойни, сообщил Минтруд РФ. В таком случае каждый родитель будет ежемесячно получать 40% пособия от среднего заработка. Насколько целесообразен этот подход, разбиралась Москва 24.

Разделить обязанности

Закон позволяет обоим работающим родителям одновременно оформить отпуск по уходу за детьми до 1,5 года при рождении двойни, сообщили в министерстве труда и социальной защиты России.

Там отметили, что супруги имеют право разделить обязанности: например, за одним ребенком станет ухаживать мама, а за другим – папа.





Министерство труда и социальной защиты России Каждый будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска по уходу за ребенком (но не менее установленного минимального размера этого пособия).

Размер финансовой поддержки в этом случае рассчитывается индивидуально для каждого родителя, а значит, выплаты у матери и отца станут различаться, отметили в ведомстве.

Если же ухаживать за обоими младенцами решает только один из родителей, то все выплаты перечисляются ему. В итоге общая сумма ежемесячного пособия составит 80% от его средней зарплаты. При этом закон гарантирует, что итоговая выплата не может быть ниже суммированного минимального размера данного пособия, уточнили в Минтруде.

Как ранее сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, на сегодняшний день в отпуске по уходу за ребенком уже находятся около 40 тысяч мужчин. Она подчеркнула, что такой выбор часто обусловлен высокой зарплатой или развивающейся карьерой женщины.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет, но есть республики, где папы вообще не берут отпуск по уходу за ребенком, это табу по традиционным позициям.

Парламентарий добавила, что по закону тот, кто находится в декрете, имеет право работать очно или удаленно, на частичной занятости. При этом пособие также будет выплачиваться до 1,5 года.

Выгодное распределение ролей

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что решение, кому брать отпуск по уходу за ребенком, зависит от того, какую заработную плату или иные доходы имеют родители.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Безусловно, более выгодная стратегия, если один берет отпуск, и, как правило, это тот, у кого более низкая зарплата. Обычно такую роль выполняет мама. За редким исключением уходят оба, например, когда у семьи ремонт или любые другие жизненные обстоятельства. В таком случае выгодно оформить отпуск по уходу за детьми на обоих родителей.

Если же мать получает денег больше, то ей выгоднее остаться на работе, а папе уйти в декрет. Тем не менее статистики по такому отпуску никто не подводил, подчеркнул эксперт.

"Однако были опросы, которые показали, что на сегодняшний день примерно 50% мужчин готовы разделить обязанности по уходу. То есть в половине случаев мужчины потенциально готовы сидеть с ребенком", – отметил Сафонов.

При этом первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло отметил в разговоре с Москвой 24, что мужчины уходят в такой отпуск достаточно редко, даже если у них есть возможность.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии На мой взгляд, мужчина должен работать и обеспечивать семью, на это он и больше настроен. Более того, он не всегда знает, как правильно ухаживать за ребенком. Поэтому, по моему мнению, из него редко получается хороший помощник, когда ребенок еще маленький.

Что касается рождения двойни, в ОП не раз предлагали учредить институт нянь, благодаря которому государство будет бесплатно помогать женщинам, напомнил он.

"Ведь бабушки и дедушки не всегда могут поддержать, потому что работают", – подчеркнул Пожигайло.

Тем не менее семейный психолог Юлия Метлова отметила в разговоре с Москвой 24, что уход мужчины в декрет все больше воспринимается обществом как нормальное явление, особенно в больших городах и среди молодых семей.





Юлия Метлова семейный психолог Нет никаких данных, что папа принципиально хуже ухаживает за ребенком. Ключевую роль играет не пол, а скорее навыки и вовлеченность. Есть исследования, которые показывают, что так называемая родительская чувствительность – умение замечать сигналы ребенка, откликаться на них, выстраивать контакт – формируется в процессе взаимодействия, а не задается биологически или гендерно.

Эксперт подчеркнула, что мужчина наравне с женщиной обучается навыкам по уходу за ребенком. Тем не менее паре важно заранее договариваться, какой формат семьи им подходит больше всего, заключила Метлова.