Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:38

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Сафонов: брать отпуск по уходу за двойней выгоднее родителю с меньшей зарплатой

Обязанности на двоих: кому выгодно брать отпуск по уходу за двойняшками

Мать и отец могут уйти в отпуск по уходу за детьми вместе при рождении двойни, сообщил Минтруд РФ. В таком случае каждый родитель будет ежемесячно получать 40% пособия от среднего заработка. Насколько целесообразен этот подход, разбиралась Москва 24.

Разделить обязанности

Фото: 123RF.com/leungchopan

Закон позволяет обоим работающим родителям одновременно оформить отпуск по уходу за детьми до 1,5 года при рождении двойни, сообщили в министерстве труда и социальной защиты России.

Там отметили, что супруги имеют право разделить обязанности: например, за одним ребенком станет ухаживать мама, а за другим – папа.

Каждый будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска по уходу за ребенком (но не менее установленного минимального размера этого пособия).
Министерство труда и социальной защиты России

Размер финансовой поддержки в этом случае рассчитывается индивидуально для каждого родителя, а значит, выплаты у матери и отца станут различаться, отметили в ведомстве.

Если же ухаживать за обоими младенцами решает только один из родителей, то все выплаты перечисляются ему. В итоге общая сумма ежемесячного пособия составит 80% от его средней зарплаты. При этом закон гарантирует, что итоговая выплата не может быть ниже суммированного минимального размера данного пособия, уточнили в Минтруде.

Как ранее сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, на сегодняшний день в отпуске по уходу за ребенком уже находятся около 40 тысяч мужчин. Она подчеркнула, что такой выбор часто обусловлен высокой зарплатой или развивающейся карьерой женщины.

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет, но есть республики, где папы вообще не берут отпуск по уходу за ребенком, это табу по традиционным позициям.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий добавила, что по закону тот, кто находится в декрете, имеет право работать очно или удаленно, на частичной занятости. При этом пособие также будет выплачиваться до 1,5 года.

Выгодное распределение ролей

123RF.com/olegloktionov

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что решение, кому брать отпуск по уходу за ребенком, зависит от того, какую заработную плату или иные доходы имеют родители.

Безусловно, более выгодная стратегия, если один берет отпуск, и, как правило, это тот, у кого более низкая зарплата. Обычно такую роль выполняет мама. За редким исключением уходят оба, например, когда у семьи ремонт или любые другие жизненные обстоятельства. В таком случае выгодно оформить отпуск по уходу за детьми на обоих родителей.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

Если же мать получает денег больше, то ей выгоднее остаться на работе, а папе уйти в декрет. Тем не менее статистики по такому отпуску никто не подводил, подчеркнул эксперт.

"Однако были опросы, которые показали, что на сегодняшний день примерно 50% мужчин готовы разделить обязанности по уходу. То есть в половине случаев мужчины потенциально готовы сидеть с ребенком", – отметил Сафонов.

При этом первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло отметил в разговоре с Москвой 24, что мужчины уходят в такой отпуск достаточно редко, даже если у них есть возможность.

На мой взгляд, мужчина должен работать и обеспечивать семью, на это он и больше настроен. Более того, он не всегда знает, как правильно ухаживать за ребенком. Поэтому, по моему мнению, из него редко получается хороший помощник, когда ребенок еще маленький.
Павел Пожигайло
первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии

Что касается рождения двойни, в ОП не раз предлагали учредить институт нянь, благодаря которому государство будет бесплатно помогать женщинам, напомнил он.

"Ведь бабушки и дедушки не всегда могут поддержать, потому что работают", – подчеркнул Пожигайло.

Тем не менее семейный психолог Юлия Метлова отметила в разговоре с Москвой 24, что уход мужчины в декрет все больше воспринимается обществом как нормальное явление, особенно в больших городах и среди молодых семей.

Нет никаких данных, что папа принципиально хуже ухаживает за ребенком. Ключевую роль играет не пол, а скорее навыки и вовлеченность. Есть исследования, которые показывают, что так называемая родительская чувствительность – умение замечать сигналы ребенка, откликаться на них, выстраивать контакт – формируется в процессе взаимодействия, а не задается биологически или гендерно.
Юлия Метлова
семейный психолог

Эксперт подчеркнула, что мужчина наравне с женщиной обучается навыкам по уходу за ребенком. Тем не менее паре важно заранее договариваться, какой формат семьи им подходит больше всего, заключила Метлова.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществодетиистории

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика