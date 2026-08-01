"Новости дня": "Мосволонтер" помогает бойцам СВО масксетями и свечами

В окружных центрах "Мосволонтер" москвичи регулярно собираются, чтобы помогать бойцам СВО: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, шьют маскировочные костюмы и собирают гуманитарную помощь. Участник СВО Игорь Ластовкин отметил, что такие вещи спасают жизни, особенно в условиях беспилотной войны.

В этом году в составе вакцины обновили все три штамма – теперь москвичей будут прививать от свиного, гонконгского гриппа и вируса Б-Виктория. Поставки препарата начнутся в сентябре. В Москве к началу эпидсезона в каждом округе откроют бесплатные мобильные пункты вакцинации, также прививку можно сделать в поликлинике без направления терапевта.

1 августа в центре столицы временно изменится схема движения в связи с велогонкой "Вечернее Садовое кольцо" и Ночным велофестивалем. Садовое кольцо перекроют до ночи воскресенья, ограничения также затронут Зубовскую и Большую Пироговскую улицы и проезд Девичьего Поля. Водителям рекомендуют заранее изучать альтернативные маршруты или пользоваться общественным транспортом.

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