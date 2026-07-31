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31 июля, 15:44

Культура

В Переделкино стартует резиденция для фотографов "Ближе, чем кажется"

Фото: пресс-служба Дома творчества Переделкино

Дом творчества Переделкино совместно с HUAWEI Pura 90s впервые проведет резиденцию для фотографов. Проект "Ближе, чем кажется" начнется 23 августа и продлится семь дней. Об этом сообщили организаторы.

Современные фотографы и художники, работающие с документальной, природной и архитектурной фотографией, соберутся вместе, чтобы показать скрытые детали городка писателей.

Куратором резиденции выступила фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Она отметила, что истинное искусство фотографии рождается из умения видеть то, мимо чего проходят другие. По ее словам, современная оптика позволяет менять масштаб восприятия, не нарушая тишину момента, а съемка превращается в медитативное всматривание, где интуиция мастера и работа техники сливаются в единое высказывание.

Участниками стали восемь фотографов, работающих с документальной, природной и архитектурной съемкой. Их отличает внимание к деталям, интерес к темам памяти и повседневности, а также методы интуитивного наблюдения. На время проекта резиденты получат смартфоны для съемки Дома творчества и городка писателей с использованием зума.

Резиденция будет открытой: ежедневно в определенное время участники будут собираться за общим столом, обсуждать работы и выбирать лучшие кадры дня. Наблюдать за этим и задавать вопросы фотографам смогут все желающие. Также для широкой аудитории проведут лекцию о фотографах, которые снимают на смартфоны.

Итоги резиденции представят в сентябре. На сайте pro-peredelkino.org появится цифровой архив проекта: работы фотографов, видео и "дневник наблюдений". Каждый снимок будет снабжен геотегом, чтобы посетители Дома творчества могли построить маршрут и найти неочевидные детали, замеченные авторами.

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