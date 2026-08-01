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01 августа, 08:36

Общество

Жара в Московском регионе начнет спадать 3 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара в Московском регионе продлится только в выходные, а с понедельника, 3 августа, начнется спад. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Нас заденет холодный фронт, местами пройдут кратковременные дожди, и это будет, скорее всего, во второй половине воскресенья, но влияние фронта скажется еще и в понедельник", – поделилась она.

3-го числа ожидаются кратковременные дожди, не исключены и грозы. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла.

Во вторник и среду температура составит 23–28 градусов, ожидается переменная облачность. В четверг прогнозируется небольшой кратковременный дождь, аналогичная погода сохранится местами в пятницу, а также в следующие выходные.

К пятнице воздух остынет до 21–26 градусов, а в субботу и воскресенье – до 19–24 градусов.

При этом, по словам Макаровой, жара в выходные не побьет рекорды. По ее словам, абсолютным рекордом считается 1 августа 1936 года – тогда температура составила 34,4 градуса. А также 2 августа 2010 года – 36,9 градуса.

Москвичей предупредили о жаркой погоде в выходные

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