Бесплатное медобследование пройдет в Москве в рамках проекта "Ночь в поликлинике"

Москвичей пригласили пройти бесплатное медобследование в рамках нового городского проекта "Ночь в поликлинике". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В проекте примут участие 10 поликлиник в разных округах столицы.

В ночь с 22 на 23 августа и с 29 на 30 августа пациенты смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации специалистов. Помимо обследования, москвичей ждет культурная программа: кинопоказы, концерты, тренировки, спортивные и творческие мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.