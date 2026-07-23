Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им Буянова

Главный корпус городской клинической больницы имени В. М. Буянова выходит на новый этап реконструкции. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Здание модернизируют поэтапно, чтобы больница продолжала принимать пациентов. После завершения работ там разместят современный стационар кратковременного пребывания, новые операционные, отделения реанимации, кабинеты специалистов. Одновременно благоустраивают и территорию больницы. Перед главным корпусом появится площадь-парк.

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