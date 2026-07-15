Собянин: Московский экспортный центр помогает бизнесу выходить на новые рынки

Московский экспортный центр продолжает помогать столичным предпринимателям выходить на зарубежные рынки. О работе центра на своей странице в МАХ рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, объем экспорта московских компаний при поддержке центра достиг 14 миллиардов рублей, что на 10,7% больше показателя годом ранее. Продукция столичных предприятий поступила в 39 стран, включая Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Индию и Грузию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.