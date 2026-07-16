Собянин: завершена проходка тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершена проходка первого перегонного тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, щит "Ольга" прошел 1,6 километра под рекой Сосенкой и Калужским шоссе с максимальной глубиной в 31 метр. В настоящее время между станциями идет проходка правого тоннеля. Она выполнена на 30%, сами работы планируется завершить в ноябре.

"Троицкая ветка станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро, а также основой транспортного каркаса ТиНАО. Благодаря ей на 20% разгрузятся востребованные станции Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий", – поделился Собянин.

Всего в составе южного участка предстоит построить почти 17 километров линии и станции "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк".

Ранее сообщалось, что в рамках первого этапа создания Троицкой линии было построено 11 станций. В октябре 2025-го Собянин объявил о старте строительства второго этапа – от станции "Новомосковская" до "Троицка". Полностью сдать ветку в эксплуатацию планируют в 2029 году, линия пройдет от станции ЗИЛ МЦК до города Троицка.