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11 августа, 12:45

Культура

Сергунина: бренды из 56 регионов станут участниками Недели интерьера и дизайна в Москве

Сергунина: бренды из 56 регионов станут участниками Недели интерьера и дизайна в Москве

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Около 1,3 тысячи брендов представят свою продукцию на 8-й Московской неделе интерьера и дизайна. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мебель, декор и интерьерные решения привезут производители из 56 регионов России – от Калининградской области до Хабаровского края. Отдельный стенд подготовят резиденты проекта "Сделано в Москве". Также посетители увидят национальные экспозиции Индии и стран Северной Африки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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