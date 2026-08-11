Сергунина: бренды из 56 регионов станут участниками Недели интерьера и дизайна в Москве

Около 1,3 тысячи брендов представят свою продукцию на 8-й Московской неделе интерьера и дизайна. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Мебель, декор и интерьерные решения привезут производители из 56 регионов России – от Калининградской области до Хабаровского края. Отдельный стенд подготовят резиденты проекта "Сделано в Москве". Также посетители увидят национальные экспозиции Индии и стран Северной Африки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.