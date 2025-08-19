Главные традиции и приметы Яблочного Спаса

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне. В свою очередь, в народе этот праздник носит название Яблочный Спас. О том, что можно и нельзя делать в этот день, а также какие традиции и приметы с ним связаны, – в нашем материале.

Освящение урожая

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Яблочный Спас, ежегодно отмечаемый 19 августа, – народное название одного из важнейших в православии праздников, Преображения Господня, установленного церковью в честь описанного в Евангелии события. Согласно преданию, в этот день Иисус Христос, взяв с собой трех учеников – Петра, Иакова и Иоанна, – поднялся на гору Фавор, где во время молитвы преобразился: его лицо просияло, а одежды стали белыми, как свет. Это событие подтвердило божественную природу Спасителя.

На Руси праздник получил название Яблочный Спас, что связано с древней традицией освящения плодов нового урожая: к середине августа в средней полосе России поспевали яблоки, которые крестьяне приносили в храм для благословения. Этот обычай восходит к Византии, где освящали виноград, а на Руси его заменили яблоками. К слову, до наших дней дошло поверье, что до Спаса есть яблоки из нового урожая – грех.

Традиции и приметы

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Яблочный Спас приходится на Успенский пост (14–27 августа), во время которого верующие отказываются от любой животной пищи. Однако в этот праздник разрешается подать на стол рыбу и вино. В свою очередь, в храмах совершается литургия, а верующие приносят для освящения яблоки, груши и мед. Освященные плоды считались целебными, кроме того, предки верили, что если загадать желание, пока ешь первое яблоко, то оно непременно сбудется.

Также по первому съеденному в этот день яблоку гадали: если плод сладкий, то это предвещало радость и счастье, а если кислый, то впереди ждут жизненные трудности.

Присущи этому дню и различные запреты. Например, предки избегали в Яблочный Спас шитья, стирки и уборки, чтобы "не навлечь слезы". А выйдя в этот праздник на улицу, пытались предсказать, какая же погода ждет в ближайшие месяцы: например, если осадков не было, то осень обещала быть сухой, при этом жара сулила морозную зиму.