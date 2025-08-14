Главные традиции и приметы Медового Спаса

14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас – первый из трех Спасов, знаменующий начало Успенского поста. Этот праздник сочетает в себе церковные традиции и народные обычаи, связанные с окончанием лета и сбором урожая. Подробнее – в материале Москвы 24.

История праздника

Медовый Спас, который в народе также называют также Маковей или Спас на воде, имеет несколько важных значений. В первую очередь, это церковная традиция: 14 августа вспоминают Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня – в древности в Константинополе совершали крестный ход с частью Креста, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос, чтобы защитить город от болезней. Также 14 августа почитают память семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, что в народе переосмыслилось в "Маковей".

Также к этому времени на Руси шел сбор меда, и пасечники начинали его освящать в церкви (отсюда и название – Медовый Спас). Кроме того, в этот день чистили колодцы и освящали воду – именно поэтому праздник также называли Спасом на воде.

Что нельзя делать в Медовый Спас?

Для каждого народного праздника существует ряд запретов, нарушать которые предки боялись, чтобы не навлечь беду. Одним из самых важных в Медовый Спас было табу на ссоры и сквернословие: согласно поверьям, праздник следует встречать в мире и доброте.

От шумных застолий 14 августа тоже лучше отказаться: церковь не одобряет разгулье в важные для православных дни, поэтому отмечать следует скромно, с семьей и друзьями (запрет также обусловлен и постом), уделив время молитве. Помимо этого, люди также старались не заниматься тяжелым трудом и не проводить в этот день полевых работ.

Отказывать в помощи 14 июля тоже считалось недопустимым – отвергнув нуждающихся, особенно если те просят еду или милостыню, значило лишить себя достатка на год.

Что можно делать?

Главной традицией Медового Спаса всегда считалось освящение меда: считается, что после этого он приобретает особую целебную силу и употребление его в пищу укрепляет здоровье. Его не только ели в чистом виде, но и использовали в качестве ингредиентов, например, готовя пряники или блины, которые подавались на стол в этот праздник.

Для того чтобы в семье был достаток, 14 августа проявляли щедрость: мед дарили родным и близким, что сулило благополучие.

Также в этот день начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа, и несмотря на ограничения в Медовый Спас разрешено есть рыбу и горячую пищу с растительным маслом.

К слову, название "Спас на воде" связано с традицией очищать в этот день колодцы и купаться в освященной воде: предки верили, что это смывает грехи и болезни.