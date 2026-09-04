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Новости

04 сентября, 19:00

Город

Сезон зажировки начался у манула Тимофея в Московском зоопарке

Сезон зажировки начался у манула Тимофея в Московском зоопарке

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Манул Тимофей в Московском зоопарке напоминает москвичам о приближении холодов. У знаменитого обитателя столичного зоосада начался сезон зажировки. Хищник набирает вес перед зимними морозами.

Для манулов это естественный ежегодный процесс. В его рацион уже добавили большие порции мяса, рыбы и витаминов. Любимец посетителей с особым аппетитом поедает угощения. Он уже заметно округлился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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