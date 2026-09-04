04 сентября, 19:00Город
Сезон зажировки начался у манула Тимофея в Московском зоопарке
Манул Тимофей в Московском зоопарке напоминает москвичам о приближении холодов. У знаменитого обитателя столичного зоосада начался сезон зажировки. Хищник набирает вес перед зимними морозами.
Для манулов это естественный ежегодный процесс. В его рацион уже добавили большие порции мяса, рыбы и витаминов. Любимец посетителей с особым аппетитом поедает угощения. Он уже заметно округлился.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.